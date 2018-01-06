Lenovo'nun Yeni Thinkpad Serisi 8. Nesil İşlemci ile Geliyor

Yeni ThinkPad X, T ve L Serileri 8. Nesil INTEL Core İşlemcilere Geçti

Lenovo'nun Yeni ThinkPad Serisi 8. Nesil İşlemciye ve çok daha ince bir tasarım ile geliyor. Üstelik gizliliğe önem veren bir web kamerası bile var.

Lenovo Thinkpad Serisini yeni yıl ile birlikte yeniledi. Dizüstü bilgisayar çantanızı hafifletecek, taşınabilir ve bir o kadar da portatif bir çözüm arıyorsanız veya gizlilik konusunda takıntılı ve daha bilinçli olanlardansanız, sizin için bu iyi haber.

Yeni ThinkPad X, T ve L modelleri daha ince, daha hafif gövdelerle daha hızlı 8. nesil Intel Core işlemcilere geçti.

Örneğin 12.5 inç X280 modeli, yüzde 15 daha ince ve yüzde 20 daha hafif bir hale geldi. Ona keza 14 ve 15 inçlik versiyonlara göre; yeni 13 inçlik L Serisi L380 ise daha portatif ve daha taşınabilir sürüm olarak karşımıza çıkıyor.

ThinkPad Yoga X360'da Aktif Kalem ve Windows Hello için kızılötesi kamera bulunuyor, X280'de bir saat içinde yüzde 80'lik bir hızla şarj oluyor. Eğer 14-inç L480 veya 15-inç L580 kullanıyorsanız, artık AMD grafik kartı için yeni seçenekleriniz var.

Gizliliğe Önem Verenler için ThinkShutter Web Kamerası Var.

Yeni ThinkPad Serisi sadece basit bir hız yükseltmesinden ibaret değil. Artık T serisinde başkaları tarafından izlenebileceği endişesi olanlar için ThinkShutter Web kamerası var.

Yeni bir mekanik yan yerleştirme seçeneği size her yerde uyumluluk sağlar, bir başkasının şarj cihazını kullanmayı kolaylaştıran USB-C güç adaptörü var.

Güncellenmiş Yeni ThinkPad'ler Ocak Ayından itibaren satışa başlayacak.

ThinkPad L380 modeli 609$

ThinkPad T480 modeli 989$

Thinpad X280 modeli 999$

Thinkpad Yoga X380 için 1459$

Monitöre ihtiyacınız var mı?

Ekstra ince 24 inçlik 1080p ekran var. ThinkVision X24 sadece 249$ iken; 32 inçlik 4K ThinkVision P32 1349$ ve Thunderbolt 3 desteği ile geliyor. X24 Ocak ayında satışa sunuluyor. P32 içinse Mart ayına kadar beklemek gerekiyor.