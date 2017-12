LG otonom araç geliştirmek istiyor

LG, otonom araç geliştirmek için Here Maps’in de geliştiricisi olan Here ile ortaklık kurdu. Kurulan bu ikili ortaklıkta, bir veri iletişim merkezi oluşturmak için LG’nin telematik teknolojisini kullanılacak. Konum servislerini birleştirmek için ise Here görevli olacak.

Şirketler, teknolojilerini özerk otomobillerdeki kameralar, radarlar, lidarlar ve diğer sensörlerden gelen verileri, buradaki sokak işaretleri, sokak lambaları ve yollardaki diğer engelleri ayırt edebilen HD Canlı Harita sistemine entegre etmek için bir araya getirecekler.

Teknoblog'un haberine göre LG, toplanan tüm bilgilerin tekrar tekrar analiz edildiği ve özelleştirilmiş sürüş bilgisi için diğer araçların telematik sistemlerine iletildiği bir gelecek öngörüyor. LG’nin telematik teklifinde GPS, Bluetooth, Wi-Fi ve mobil iletişim yer alıyor.