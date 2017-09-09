LG Q6 Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte fiyatı ve özellikleri

LG Electronics, yeni akıllı telefonu LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleri ve beraberindeki sürpriz hediyeleriyle birlikte Türkiye’deki kullanıcılarla Eylül ayının ortalarından itibaren buluşturacak. LG G6’nın ardından FullVision görüntü kalitesine sahip ilk akıllı telefon olan LG Q6, LG’nin kullanıcıların talep ettiği pek çok üst düzey özelliği rekabetçi fiyatlarla sunuyor.

LG Q6 Türkiye fiyatı ve satış tarihi LG tarafından yapılan açıklamaya göre LG Q6 1299 TL satış fiyatı ile 15 eylül tarihinden itibaren satışta olacak. LG Q6’yı Buz Platini (Ice Platinum), Astro Siyah (Astro Black), Terra Altın (Terra Gold) ve Mistik Beyaz (Mystic White) olmak üzere farklı renk seçenekleri ve beraberindeki sürpriz hediyeleriyle birlikte satışa sunulacak.

LG Q6 özellikleri

5.5 inç 18: 9 FHD+ (2160 x 1080 piksel) FullVision 442ppi ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemci, Adreno 505 GPU

3 GB RAM/ 32 GB dahili depolama, microSD kart desteği

Android 7.1.1 Nougat, LG UX 6.0

Tek / Çift SIM

LED flaşlı 13MP arka kamera

5MP ön kamera, 100 derecelik geniş açılı

3,5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Boyutlar: 142.5 x 69.3 x 8.1mm; Ağırlık: 149g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2 LE, GPS / GLONASS, NFC

3.000 mAh pil