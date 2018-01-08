Linus Torvalds, Intel'i yerden yere vurdu

Teknoloji dünyası işlemcilerin çoğunda yer alan güvenlik açıklarıyla ciddi bir sarsıntı yaşıyor. İşlemci üreticilerinden Intel, işlemcilerin ortaya çıkan açıkların üçünü birden içermesi nedeniyle ateş altında. Güvenlik açıklarından dolayı Intel'e çok sinirlenen Linux'un mucidi Linus Torvalds, firmayla ilgili dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

Torvalds, bir Linux listesinde paylaştığı ateşli yazısında şu sözleri sarf etti: "Bence Intel'de birileri, ürettikleri işlemcilere uzun uzun bakmalı ve PR metinleri yazmak yerine sorun yaşadıklarını itiraf etmeli."

Intel'in ortaklarının çoğu açığı gidermek üzere sessizce çalışırlarken, açığın Spectre türevinin AMD ve ARM mimarisinde de bulunduğunu söylüyorlar. Teknoloji sektöründen gelen eleştiriler genellikle yumuşak olsa da Torvalds, sözünü esirgemiyor:

"Veya Intel 'Size bu pisliği sonsuza kadar satmaya ve hiçbir şeyi onarmamaya kararlıyız'" mı demek istiyor?

Çünkü eğer böyleyse, belki de ARM64'e daha çok yönelmeliyiz.

Lütfen yönetimle konuşun. Çünkü tam olarak iki olasılık görüyorum:

- Intel hiçbir zaman, hiçbir şeyi onarmaya niyetlenmez.

VEYA

- Bu geçici onarımları devre dışı bırakacak bir yol bırakmalı.

Bu ikisinden hangisi?"

Torvalds konuştuğunda ona genellikle geniş bir kitlenin kulak verdiği biliniyor.

Intel ortaklarıyla ve teknoloji firmalarıyla sorunu onarmak üzere çalışsa da, Spectre'dan tam olarak korunmaya yönelik hiçbir şeyin sunulmadığı açık.

AMD, işlemcilerini Spectre saldırılarına karşı güçlendirdiğini, Meltdown'a karşı tam anlamıyla korumaya aldığını söylemişti. Microsoft ve Google, yazılımları ve cihazları için yamalar yayınlamış durumdalar. ARM, geliştiriciler için tavsiyelerde bulunurken Apple'ın çok yakında kendi işletim sistemlerine yönelik onarımlar yayınlaması bekleniyor.

Chip.com'un haberine göre, Torvalds'ın açıklamaları biraz sert olsa da Intel'in endişelenecek çokça şeyi zaten var. Yatırımcıların namına kıymet araştırmasına tabi tutulan firmaya birçok dava şimdiden açılmış durumda.