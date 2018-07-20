Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Litvanya'nın Vilkas 'Kurt' zırhlı muharebe araçları araziye çıktı

Litvanya Milli Savunma Bakanlığı, Vilkas (Litvanca’da “Kurt”) zırhlı muharebe araçlarının Alman askerî eğitim alanlarında kapsamlı testlerden geçirildiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vilkas’ların üreticisi olan ARTEC’ten yapılan resmî açıklamada, Litvanya’nın tedarik ettiği ilk iki prototipin testlere tabi tutulduğu bildirildi. Testlerin ardından araçlar Litvanya’ya geri dönecek ve testlerden edinilen veriler analiz edildikten sonra seri üretim safhasına geçilecek. Litvanya, 386 milyon Euro’luk anlaşma ile 88 adet Vilkas sipariş etmişti.
 
Litvanya Silahlı Kuvvetleri, araçlarla birlikte gerekli teknik destek, eğitim ve donanım desteğini de sağlayacak.
 
 
GTK Boxer üzerinden Litvanya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen 8x8 Vilkas zırhlı muharebe aracı (ZMA), İsrail merkezli Elbit üretimi kuleye entegreli 30 mm MK44 top ve Spike LR füzeleri ile teçhiz edildi. Litvanya’nın ilk Vilkas’ı 2019 yılında teslim alması planlanıyor.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölüm teğet geçti

Ölüm teğet geçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA