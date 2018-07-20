Litvanya'nın Vilkas 'Kurt' zırhlı muharebe araçları araziye çıktı

Vilkas’ların üreticisi olan ARTEC’ten yapılan resmî açıklamada, Litvanya’nın tedarik ettiği ilk iki prototipin testlere tabi tutulduğu bildirildi. Testlerin ardından araçlar Litvanya’ya geri dönecek ve testlerden edinilen veriler analiz edildikten sonra seri üretim safhasına geçilecek. Litvanya, 386 milyon Euro’luk anlaşma ile 88 adet Vilkas sipariş etmişti.

Litvanya Silahlı Kuvvetleri, araçlarla birlikte gerekli teknik destek, eğitim ve donanım desteğini de sağlayacak.

GTK Boxer üzerinden Litvanya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen 8x8 Vilkas zırhlı muharebe aracı (ZMA), İsrail merkezli Elbit üretimi kuleye entegreli 30 mm MK44 top ve Spike LR füzeleri ile teçhiz edildi. Litvanya’nın ilk Vilkas’ı 2019 yılında teslim alması planlanıyor.

(C4Defence)