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M60T tanklarına Aselsan’dan Bomba Atar

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan M60T tanklarının etkinliği ve koruma seviyesinin arttırılması amacıyla başlatılan Fırat Projesi kapsamında 40mm otomatik bomba atarların teslimatı sürüyor.

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Fırat M60T Projesi kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen 90 adet 40mm otomatik bomba atarın teslimatı tamamlandı.
 
 
Tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik olarak Aselsan ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 11 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan sözleşmeyle M60T Tanklarına, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi entegrasyonu gerçekleştiriliyor.
 
 
120 tankı kapsaması beklenen 109 milyon 245 bin Euro ve 25 milyon TL tutarındaki sözleşmede teslimatların 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.
 
 
(Defenceandtechnology)

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