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Macellan Bulutları'nı birleştiren yıldız köprüsü keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu'nun uydusu iki cüce galaksiden oluşan Macellan Bulutları'nın bir yıldız kuşağıyla birbirine bağlandığını belirledi.

  • ANKARA (AA)
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Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'ndeki iki cüce galaksiyi birbirine bağlayan bir yıldız kuşağı keşfetti.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, Güneş Sistemi'ne de evsahipliği yapan Samanyolu Galaksisi'nin uydusu niteliğindeki "Macellan Bulutları" adlı galaksileri birleştiren bir yıldız köprüsünün varlığını belirledi.

Araştırmacılar, Avrupa Uzay Ajansına (ESA) bağlı Uzay Gözlemevinin Gaia uydusundan elde edilen üç boyutlu yıldız haritalarını kullandı.

Haritalarda Samanyolu ve çevresindeki milyarlarca yıldıza ait konum ve parlaklık verilerini inceleyen araştırmacılar, aralarında 43 bin ışık yılı mesafe olan iki cüce galaksinin arasındaki bölgede "RR Lyrae" adı verilen erken oluşum evresinde, titreşen yıldızlar kuşağı bulunduğunu ortaya çıkardı.

Kimyasal olarak evrilmemiş yıldızlar, "Büyük Macellan Bulutu" (BMC) olarak adlandırılan ilk galaksinin erimini tayin etmek için ölçü alındı.

Yıldızların, BMC'nin merkezinden 20 derece açıyla geçen düşük parlaklıkta bir hale oluşturduğu tespit edildi.

Araştırma, İngiliz Kraliyet Astronomi Derneğinin aylık dergisinde yayınlandı.

 

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