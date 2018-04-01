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Mailchimp, kripto paralarla ilgili e-postaları yasakladı

Dünyanın en büyük e-posta odaklı pazarlama şirketi Mailchimp, kripto para ve blok zincirine yasak getirdi.

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Mailchimp, blok zinciri ve kripto paralarla ilgili e-posta gönderen hesapları kapatacağını duyurdu. 
 
“Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı güncelleyen şirket, kripto paraların satışına, değişimine, pazarlanmasına ve üretimine dair tüm e-postaların platformunda yasaklandı.
 
Dolandırıcılar, sahte kripto para arzlarıyla milyonlarca dolar yatırım topladıktan sonra kayıplara karışıyor. Mailchimp’in hamlesi bunları engellemek için atılmış bir adımken, blok zincirinin de yasağa dahil edilmesi birçok kullanıcı tarafından öfkeyle karşılandı.
 
Mailchimp, uygulamaya koyduğu yeni kuralla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle söyledi: "Kripto paralara dair tanıtım kampanyaları günümüzde çoğunlukla dolandırıcılıkla ilişkilendiriliyor. Politikamızda yaptığımız güncellemenin, kripto paralar ve blok zincirine dair tartışmaları engellemediğini hatırlatmak isteriz."
 
(Habertürk)

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