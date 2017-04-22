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Mantar DNA'sında yeni antibiyotik üretim potansiyeli keşfedildi

Bilim adamları, mantar DNA'sı üzerine yaptıkları çalışmada antibiyotik ilaç üretiminde kullanılabilecek çok sayıda biyo-etken maddenin üretim yolunu keşfetti.

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İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, antibiyotik ilaç yapımında kullanılan 24 mantar türü üzerine yaptıkları çalışmada, mantarların içerdiği biyo-etken maddeleri üreten binden fazla gen yolunun varlığını tespit etti.
 
Bilim adamları, 90'dan fazla örnekte, biyo-etken maddenin üretimini sağlayan gen sekansını doğru tahmin etmeyi başarırken, çok sayıda antibiyotik maddenin de farklı yollardan, dahası farklı versiyonlarıyla üretilebileceğini gözlemledi.
 
Araştırmada "yanuthone" adlı etken maddeye odaklanan bilim adamları, maddenin birden fazla mantardan üretilebildiğini ve dahası farklı türevlerinin oluşturulabildiğini kaydetti.
 
Keşfin günümüzde ciddi bir problem haline gelen antibiyotiklere dirençli bakterilerle karşı daha güçlü ilaçların doğal yollardan üretilmesini sağlayabileceği belirtildi.
 
Araştırmanın bulguları "Nature Microbiology" dergisinde yayınlandı.

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