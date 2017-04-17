Marmaray’daki elektrik kesintilerine denizden destek

Sürekli olarak artan ihtiyaca karşılık olarak elektrik enerjisi alanında önemli çalışmalar yapılsa da dev boyutlu projelerin hayata geçirilmesi, zaman zaman hesapta olmayan aksaklıklara neden olabiliyor. Bunu güncel bir örneği de Marmaray.

Avrupa ve Anadolu yakasını denizin altından metro hattı ile birbirine bağlayan Marmaray, zaman zaman yüksek elektrik ihtiyacı nedeni ile hatların yeterli gelmemesinden kaynaklı olarak kesintiler yaşayabiliyordu. Anlık bu kesintiler, bazen Eminönü tarafında da kesintilere neden olabiliyor özellikle Kapalıçarşı bu durumdan olumsuz etkileniyordu.

Türkiye'de Üretildi, Dünyaya KiralanıyorBunun için kalıcı düzenlemeler yapmak adına çalışmalar sürerken Ulaştırma Bakanlığı bu esnada hızlı aksiyon göstermek adına bir jeneratör gemi kiraladı. Tuzla’da 2010 yılında üretilen ve Türk bir şirkete ait olan gemi, Yenikapı’ya demirledi. Denizden uzatılan elektrik kabloları ile Marmaray’a elektrik aktaracak olan gemi, 126 Megawatt gücünde. 500 bin nüfuslu bir yerleşim yerine yetecek gücü sağlayabilecek kapasitedeki Doğan Bey isimli gemi, uzunca bir süre Irak’ta görev yapmıştı.

Karadeniz Holding’in bünyesindeki 9 jeneratör gemiden biri olan Doğan Bey, Ağır Fuel Oil ve Artık Yakıt Yağlarını yakabiliyor. Ayrıca doğalgaz bağlantılı olarak da elektrik üretebilen gemiyi Karadeniz Holding ortalama 2-5 yıl arasında kiralıyormuş. Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanan anlaşmanın süresi ise bilinmiyor. Gemi ek bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kesintisiz olarak 60 - 180 gün arasında elektrik sağlayabiliyor. Donanım Haber