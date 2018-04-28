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Mars 2020 uzay aracının ısı zırhı teste dayanamadı

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın 2020 yılında Mars'a göndermeyi planladığı altı tekerlekli Mars Rover aracının ısı zırhının yapılan bir test sırasında parçalandığı ve NASA’nın yeni zırh yapmak zorunda kaldığını açıklandı.

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NASA yayımladığı açıklamada, bu durumun aracın 17 Temmuz 2020’de uzaya fırlatılma programını etkilemeyeceğini duyurdu. Isı zırhı parçalanmasının zırhın dış kısmında meydana geldiği, parçanın etrafına döndüğü NASA tarafından açıklandı. İki milyar dolarlık proje ile Mars'a indirilecek Mars aracı kayaları delecek ve Mars'ın mikrobik hayat geçmişini inceleyecek. Projeyle Mars'a insanlı araç göndermenin yollarının aranacağı ifade edildi.
 
Proje tarihinin 2020 Temmuz ve Ağustos olarak tespit edilmesinin Dünya ve Mars’ın aynı hizaya gelmesi sebebiyle önemli olduğu kaydedildi. Bu şekilde Mars'a gitmek için harcanan zaman ve yakıtın azalacağı kaydedildi. NASA, hızının 19 bin 550 kilometreye ulaştığı zaman Mars 2020 uzay aracının ısı zırhının ısısının 3 bin 800 dereceyi bulacağını açıkladı.
 
Mars 2020’nin Mars’ın yüzeyine 8 kilometre yaklaşmasıyla açılacak paraşütlerle yavaşlayan araçtan ısı zırhının ayrılmasının tasarlandığı kaydedildi. Mars aracından çıkacak olan Uzay Vinçi’nin Mars’a konuşlanacağı ve altı tekerlekli aracı Mars'ın yüzeyine indireceği belirtildi.
 

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