Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası

Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegeni Mars, yaklaşık 50 gündür yine dev bir fırtınanın etkisi altında. 30 Mayıs'ta başlayan ve 20 Haziran itibarıyla küresel bir hale gelen toz fırtınası, şu anda tüm gezegeni ele geçirmiş durumda. Kızıl Gezegen'in fırtına sırasındaki evrimini yüzeydeki ve yörüngedeki uzay araçlarıyla gözlemleyen NASA ise, gezegenin öncesi ve sonrasını gösteren ilginç bir video yayınladı.

NASA yukarıdaki görüntüleri 2006 yılında Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uydusu yardımıyla yakalamış. MRO, üzerindeki Mars Color Imager isimli kamerasıyla Kızıl Gezegen'i fırtına boyunca her gün gözlemliyor ve gezegenin evrimini yakından inceliyor.

Tabi yayınlanan görüntülerde Mars çok yoğun ve sert bir fırtına altındaymış gibi görünüyor. Ancak bildiğiniz gibi Mars'ın çok ama çok ince bir atmosferi var (Dünya atmosferinin yüzde 1'inden daha ince). Dolayısıyla toz fırtınaları her ne kadar geniş çaplı da olsa bir uzay aracına veya bir canlıya zarar verebilecek bir kuvvete sahip değil. NASA araştırmacıları, fırtınanın dinmesinin ardından yüzeyde yalnızca bir saç teli kalınlığında bir örtü oluşturacağını söylüyor.

Mars Reconnaissance Orbiter, 12 Ağustos 2005 tarihinde bir Atlas V roketi üzerinde fırlatılmıştı. Yörüngeye yerleştiği 10 Mart 2006 gününden bu yana Mars'ın gizemlerini araştırmaya devam eden uzay sondası, NASA ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve tam 720 milyon dolara mal olmuştu.

(Donanım Haber)