Mayın temizleyici Dron geliştirildi

Afganistan’ın Kabil kentinde büyüyen Massoud ve Mahmud Hassani kardeşler, yanlış bir adımın hayatlarını sonlandırabileceğini biliyorlardı. Massoud, “Okula yürüdüğümüzde, takip ettiğimiz özel bir yol vardı. Aksi takdirde mayınlı bir bölgede havaya uçabilirdik.” ifadelerini kullanıyor.

Mayınların üretimi ve kullanımı ucuz olmasına rağmen, çıkarılması yavaş ve pahalı bir süreç. Tahmini verilere göre dünya genelinde 110 milyon kadar olan mayın çöpleri, yılda 15 ile 20 bin kadar insanın ölümüne neden oluyor. Onların arasında yaşayan Massoud, “Bu, zihinsel bir hastalıkla yaşamak gibi. Korku her zaman zihninizde.” diyerek duygularını ifade ediyor.

Hassani ailesi Hollanda’ya taşındıktan sonra, iki kardeş, çocuklar için geliştirdikleri ve rüzgâr enerjisiyle çalışan bir karides oyuncağına dayanarak bir anti-mayın cihazı yaptılar.

Mine Kafon (Mayın Patlatan. “Kafon” Dari dilinde patlatmak anlamına geliyor.) bir mayın bölgesinden geçebilir ve üzerinden geçtiği mayınları patlatabilir. Böylece güvenli bir yol belirlemiş olur. Pratik olmaktan ziyade kavramsal olmasın rağmen, proje büyük başarı yakaladı. Öyle ki, 2012’de New York Modern Sanat Müzesi’nde bir tanesi satıldı.

Hassani kardeşler, sonraki iki yılı gerçek dünyaya etkisi olmasını umdukları bir araç tasarlamak için harcadı: Mayın avlayan bir dron. Otonom helikopter, üç adımlı bir süreçten geçiyor: Bölgeyi haritalıyor, mayınları tespit ediyor ve onları yok ediyor. Kardeşler, Mayın Patlatan Dron’un var olan teknolojilerden 20 kat daha hızlı mayın temizleyeceğini iddia ediyor.

Tek bir mayının elle çıkarılması 300$’dan 100$’a kadar mâl olabilirken tek bir dron 1100$ maliyetinde ve tüm mayınlı bölgeyi temizleyebiliyor. Tek bir mayının elle çıkarılması 300$’dan 100$’a kadar mâl olabilirken tek bir dron 1100$ maliyetinde ve tüm mayınlı bölgeyi temizleyebiliyor.

Hassani kardeşler bunlardan binlercesini dağıtarak 10 yıl içinde kara mayınlarını ortadan kaldırmayı umuyor.

Nasıl Çalışır?

Mayın Patlatan Dron üç aşamada çalışıyor ve her bir aşama için ayrı bir robot eklentisi kullanıyor.

Haritalayıcı: 3 boyutlu bir kamera, GPS ve bir bilgisayar kullanarak dron bölgeyi haritalıyor ve verilen bölgeyi hassas bir ızgaraya çeviriyor.

Detektör: Algılayıcılar ve geri çekilebilir kol, metal detektörü zeminden 3,81 cm yukarda tutuyor. Böylece mayınlı bölgeler coğrafi olarak etiketleniyor.

Patlatıcı: Tutucu bir kol her bir mayına küçük bir fünye yerleştirir. Dron daha sonra patlayıcıları uzaktan tetikler.