MBDA, beşinci nesil tanksavar güdümlü füzelerinin ilk ihracat siparişini aldı
MBDA, beşinci nesil MMP (Missile Moyenne Portée/orta menzilli füze) tanksavar güdümlü füzelerinin (ATGM) ilk ihracat siparişini aldı. İhraç edilen ülke ve temin edilecek füzelerin sayısı ise açıklanmadı.
Fransız Silahlı Kuvvetleri, ilk ihracat siparişinden yalnızca dört ay önce, Kasım 2017'de 50 adet MMP'lik ilk kafile siparişini teslim almıştı. Kuvvet, 2025 yılına kadar bin 750 adet füze tedarik etmeyi planlıyor. MMP'ler, Fransız Ordusu hizmetindeki Milan ve Javelin tanksavar füzelerinin yerini alacak.
4 bin metrelik bir menzile sahip olan MMP sistemi, omuzda taşınabildiği gibi zırhlı muharebe araçlarına da entegre edilebiliyor.
(C4Defence)
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