Mercedes Benz 2022’ye kadar tüm otomobillerini elektrikli modelleriyle satışa sunacak
Otomotiv endüstrisinin fosil yakıtlara vedasına öncülük eden markalardan Mercedes Benz, önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir dönüşüm sürecinden geçecek. 2022’ye kadar tüm otomobillerinin elektrikli veya hibrit modellerini piyasaya sunacağını açıklayan şirket, en az 50 yeni modeli satışa sunacak.
4.8 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor
Daimler CEO’su Dieter Zetsche’nin Sindelfingen, Almanya’da düzenlene yatırımcı gününde yaptığı açıklama, şirketin beklenenden daha agresif bir yol izleyeceğini işaret ediyor. Daimler, 2020 yılına kadar Smart markasını tamamen elektrikli hale getirecek. Şirket 14-24 Eylül’de düzenlenecek olan Frankfurt Motor Show’da elektrikli alt markası EQ’ya ait bir model de sergileyecek.
Daimler Fit for Leadership 4.0 dönüşüm planıyla, yaklaşık 4.8 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamayı hedefliyor. Otomobillerin elektrikli hale gelmesiyle birlikte otomonom sürüş ve araç paylaşım servisi de Daimler’in planında yer alıyor. Şirket, Ford, BMW, GM gibi geleneksel rakiplerinin dışında Google, Uber gibi teknoloji devlerine karşı mücadele ediyor artık. (Webrazzi)
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