Mercedes-AMG GT R'den pist rekoru

Geçtiğimiz aylarda Almanya'nın ünlü Nurburgring pistinde tur zamanı rekoru kıran Mercedes-AMG GT R, rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'daki Bathurst 12 Hours yarışında yer alan bir GT R, Avustralya'nın ünlü pistini 2:16.5 sürede dönerek yeni bir rekora imza attı.

Kırdığı rekoru ailenin diğer üyesi AMG GT S modelinden alan AMG GT R böylelikle pisti dönen en hızlı seri üretim aracı konumuna gelmiş durumda. AMG GT R'nin tur zamanını daha etkileyici göstermek için Bathurst'u V8 Supercar'dan sadece 10 saniye daha yavaş bir süre ile bitirmeyi başardığını örnek olarak söyleyebiliriz.

Aynı derecede önemli olarak, tepe model AMG GT'nin tur süresinin Şubat 2016'da McLaren 650S GT3 yarış otomobili tarafından yapılan 2:01.567'lik tüm araçlar pist tur rekorunun da yalnızca 15 saniye kadar gerisinde kaldığını da vurgulamak gerekir.

Rekoru kıran AMG GT R'ı 5 kez DTM şampiyonu ve Mercedes fabrika test pilotu olan Bernd Schneider kullanırken, pistin daha boş olması durumunda rekoru daha iyi bir süreyle geçebileceği belirtiliyor. Öncesinde Nurburgring ve şimdi de Bathurst'da rekor kıran AMG GT R'ın adından daha çokça söz ettireceği düşünülüyor.