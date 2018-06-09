Mercedes-Benz'in Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamyonu yola çıkmaya hazır

Ülkemizde birçok yatırımı bulunan Mercedes-Benz, Aksaray'daki kamyon fabrikasında Türk mühendisler ile beraber başarılı bir projeye imza attı. Mayıs ayı içerisinde üretim bandına çıkan Arocs 2532 K 6x2, farklı özellikler barındırmasıyla birlikte birçok sektörde kullanılacağı öngörülüyor.

Satışına Haziran ayı ile beraber başlanan Arocs 2532 K 6x2, damper, asfalt distribütörü, itfaiye, su tankeri ve çöp kamyonu gibi birçok farklı amaçla kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu geniş yelpaze sayesinde birçok farklı sektörde kendine yer bulabilecek olan Arocs 2532 K 6x2, üst düzey sürüş güvenliği önlemlerini de barındırmakta.

Mercedes-Benz Arocs 2532 K’da aracın seyir halindeyken şeritte kalmasını sağlayan şerit takip asistanı ve ani manevralarda savrulmasını önleyen ESP standart olarak sunulmakta.

Arocs 2532 K'nın motor kısmında ise 320 beygirlik, 1.300 Nm tork üreten 7.7 litrelik bir motor bulunmakta. Şanzıman kısmında ise standart olarak sunulan yeni nesil PowerShift 3 şanzıman bulunmakta. Bu yeni şanzıman bir önceki nesile göre yüzde 20 daha uzun şanzıman ömrü sunmakta.

(Webtekno)