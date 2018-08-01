Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi

Rus bilim adamları, Sibirya'ya düşen bir meteorun içinde elmastan sert bir mineralin keşfedildiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DailyStar'ın haberine göre, Rusya Bilim Akademisi Sibirya Bölümü Jeoloji Enstitüsü, Ural ve Novosibirsk üniversitelerinde görevli bilim adamlarının incelediği meteorun, "uakitite" adı verilen ve elmastan daha sert bir minerali içerdiği görüldü.

Gizemli mineral hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bilim adamları mineralin görünüşünü, "metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf" olarak tanımladı.

Mineralin, kübik kristaller ya da yuvarlak taneler oluşturduğu, tanelerin genellikle 5 mikrometreden daha küçük olduğu kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA