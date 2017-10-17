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Microsoft Başkanı Smith: WannaCry saldırılarının arkasında Kuzey Kore var

Microsoft Başkanı Brad Smith, 'WannaCry' adlı fidye yazılımla mayıs ayında gerçekleştirilen küresel siber saldırılardan Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu.

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ITV'ye konuşan Smith, "Saldırıların arkasında Pyongyang'ın olduğundan eminim. Siber güvenlik uzmanlarının WannaCry'ın nedeninin Kuzey Kore olduğu sonucuna vardığını düşünüyorum. Pyongyang, siber araçları ya da Ulusal Güvenlik Kurumu'ndan (NSA) çalınan 'siber silahları' kullandı" ifadelerini kullandı.
Smith, son 6 ay içinde çeşitli ülkeler tarafından gerçekleştirilen siber saldırıların daha ciddi hale geldiğini de kaydetti.
 
WannaCry adlı virüsle mayıs başında yapılan ve dünya genelinde 300 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı saldırısının arkasında kimin olduğu henüz kesinleştirilemedi.
 
Sputnik'in haberine göre, bilgisayar korsanlarının, sızdıkları bilgisayarı içindeki dosyalarla kitleyip bilgisayarın yeniden açılması için fidye talep ettikleri saldırının, NSA'dan çalınan bilgisayar programlarıyla üretildiği tahmin ediliyor.

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