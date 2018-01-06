Microsoft Cortana planını açıkladı

Microsoft, Cortana kişisel dijital asistanını Dynamics 365 ERP / CRM hizmetlerine entegre etme planlarını sonlandırdı. Kısa bir blog yazısı ile yapılan açıklamada: ‘’Dikkatle inceledikten sonra Cortana’nın entegrasyon ö nizleme özelliğini durdurmaya karar verdik. Dynamics 365 artık Cortana’nın dizüstü bilgisayarında görünmeyecek. Artık Cortana satış faaliyetleri, hesapları, fırsatları ve toplantıları ile ilgili bilgileri kullanıcılara sunmayacak’’ denildi.

Microsoft’un Dynamics 365 için Cortana entegrasyon planlarını neden bıraktığına ilişkin açıklama yapılmadı. Cortana’nın entegrasyonunun iptaline rağmen Microsoft, Dynamics 365’e daha fazla yapay zeka teknolojileri eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

TechInside'da yer alan habere göre, ayrıca Microsoft’un Cortana ve Dynaics 365 entegrasyonuna ek olarak yeni bir teknoloji geliştireceği de belirtiliyor. Ancak bu konuyla ilgili de henüz kesin bir açıklama yapılmadı.