Microsoft Galaxy S9’un özelleştirilmiş versiyonunu satıyor

Şirket adına TrustedReviews‘a açıklamada bulunan bir yetkili, Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus Microsoft Edition cihazları kutudan çıkarılıp Wi-Fi’a bağlandığında özelleştirmelerin uygulandığını dile getirdi.

Söz konusu özelleştirmeler muhtemelen geçen yılın Galaxy S8’indekine benzer olacaktır. Microsoft’un Office, OneDrive, Cortana ve Outlook gibi tüm uygulamaları paketlenmiş biçimde dağıtılacaktır. Microsoft’un popüler Android başlatıcısı Launcher ise ön yüklü olarak gelmiyor gibi görünüyor.

Basın açıklamasında Galaxy S9’un “Microsoft Edition” etiketi taşıdığı belirtiliyor. Ancak The Verge sitesinin belirttiğine göre, Samsung bundan birkaç ay önce, Samsung Galaxy ürünlerinin hiçbirisinin “Microsoft Edition” markası taşımadığını söylemiş. Güney Koreli şirketin belirttiğine göre Microsoft, Samsung Galaxy cihazlarını; Office, OneDrive, Cortana, Outlook ve bunun gibi üretkenlik uygulamalarını ön plana çıkarmak amacıyla özelleştirilmiş biçimde sunuyor.

Söz konusu farklılık, Microsoft ve Samsung arasında geçmişte yaşanan Android ile ilgili telif hakları anlaşmazlığından kaynaklanıyor. İki şirket 2015 yılında anlaşmış, daha sonra da Samsung, Microsoft’un Skype, OneDrive, OneNote uygulamalarını Galaxy S6, S7 gibi cihazlarında yüklü olarak sunmaya başlamıştı. Bu uygulama daha sonraki tüm Galaxy cihazlarında sürmüştü. S8 ile birlikte Microsoft, Galaxy cihazlarının kendi uygulamalarını ve özelleştirmelerini barındıran özel versiyonunu mağazalarında satmaya başlamıştı.

(Teknoblog)