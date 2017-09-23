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Microsoft ve Facebook’un Atlantik kablosu hazır

Microsoft ve Facebook’un Atlantik Okyanusu altına döşediği 6600 km uzunluğundaki deniz altı internet kablosu kullanıma hazır hale geldi.

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Avrupa ve Amerika arasındaki veri trafiğinde büyük bir rahatlama yaratacak olan 160 TBps kapasiteli kabloya Marea ismi verildi. Deniz yüzeyinden 5 kilometre aşağıya döşenen kablo tam olarak İspanya sahillerinden ABD Virginia kıyılarına uzanıyor.
 
İki şirket de kullanıcılarının hızlı bağlantılara ihtiyaç duyması nedeniyle bu kablo sayesinde hizmetlerinin kalitesini artırabilecekler. Facebook dünyadaki 2 milyara yakın kullanıcısından her an veri alıp veriyor, reklam göstererek para kazanıyor ve bağlantıdaki gecikmeler kullanıcıların Facebook ağlarından çıkmasına neden olabiliyor. Bu da Facebook’un para kaybetmesine neden oluyor. Microsoft ise bulut servislerine odaklı hizmetlerinde aksama olmaması için ABD’deki merkezinden Avrupa’ya ulaşan geniş bant bağlantılara ihtiyaç duyuyor.
 
Marea kablosu sayesinde sadece Avrupa’da deil, tüm dünyada internet bağlantılarının, sayfa açılma ve yenileme işlemlerinin rahatlaması bekleniyor. (Tech Inside)

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