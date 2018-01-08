Microsoft, Windows 10 fotoğraflar uygulamasını yeniliyor

Windows 10 Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor. Microsoft tarafından test süreci içinde olan “Fotoğraflar” uygulamasının güncelleme aşamalarında birçok yeni özellikle birlikte bazı geliştirmelerde yer alacak. Gelecek olan güncelleme ile birlikte fotoğraf görüntüleyicinin de yeni yüzü ortaya çıkacakken artık alt kısma eklenen alanla beraber bir önceki ve bir sonraki fotoğrafların da görünmesine olanak sağlanmış olacak. Bu şekilde kullanıcıların fotoğraflar arasında daha hızlı geçiş yapabilmesi planlanıyor.

Gelecek olan 3 boyutlu araçlarla birlikte animasyonlar da oldukça ilgi çekecek gibi duruyor. Uygulamaya gelecek olan 3 boyutlu efekt ekle veya animasyonlu metin ekle özellikleri ile fotoğraflara daha canlı görünümler eklenebilecek.

Microsoft’un 3 boyutlu nesne paylaşım sitesi olan Remix 3D ile birlikte yapılacak olan bağlantı sayesinde uygulama içinden bu siteye erişim sağlanarak site içinde bulunan birçok üç boyutlu görseli alıp kullanabilme şansına sahip olacaksınız.

Windows 10 Fotoğraflar uygulamasında ayarlar kısmında yer alan herkes için arama geliştirmeye yardımcı olma seçeceğini kullanarak uygulamanın daha da geliştirilmesine kullanıcıların katkıda bulunması sağlanacak.

Teknosayfa'nın haberine göre, bunun yanında uygulamaya gelecek olan diğer değişikliklerin ise yeni karşılama ekranı, gelişmiş kaydetme sayfası, fotoğraf ve video arama için gelen yenilikler, video sayfasında bazı yenilikler gibi özellikler yer alıyor.