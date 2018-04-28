Microsoft’un çeyrekler arası kar artışı yüzde 35’e çıktı

2018 ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Microsoft, 26,8 milyar dolar gelir elde ederek analistlerin tahminlerinin 1,5 milyar dolar üzerine çıktı.

Microsoft CFO’su Amy Hood, şirketin daha büyük bir satış gücü oluşturmasından LinkedIn satın almasına kadar yaptığı ağır yatırımların meyvelerini vermeye başladığını ve “bu ölçekte bile bir büyüme şirketi olma odağını” desteklediğini söyledi.

Şirketin en iyi performans gösteren işi Microsoft’un ticari bulut operasyonları oldu ve yüzde 58 ciro artışı kaydetti. Aralarında Office 365 üretkenlik servisi, Azure bulut platformu ve Dynamics 365 bulut uygulamalarının da bulunduğu bu ürünler, 6 milyar dolar ciro ederek şirketin bu çeyrekteki gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturdu.

Microsoft’un en iddialı ürünlerinden Azure, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 93 ciro artışı göstererek, Amazon Web Services’ın ardından dünyanın en büyük ikinci kamusal bulut bilişim platformu konumunu güçlendirdi.

Azure’un her bir katmanında büyüme yaşandığına ve bunun devam etmesini beklediklerini belirten Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Henüz daha bulut dönüşümünün erken aşamalarındayız.” dedi ve şirketin önce düşük marjlı servislere, sonrasında ise daha kazançlı bulut servislerine odaklanacağını söyledi.

Bir dönem Microsoft’un ana işi olan Windows ise geride kalan çeyrekte şirket gelirlerinin yüzde 17’sini oluşturdu.

İlk çeyrekte gelirini yüzde 17 artırarak 26,8 milyar dolara yükselten Microsoft’un brüt kârı ise yüzde 16 artışla 17,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Microsoft hisseleri bu yıl içerisinde yüzde 38 değerlendi.

(Haber Türk)