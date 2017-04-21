Bill Gates: 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft’un kurucusu ve insanlığın en büyük teknolojik yenilikçisi olarak bilinen Bill Gates çocuklarının özellikle yemek masasında ve yatmadan önce telefon kullanmasına karşı olduğunu ifade ederek, “Yemek yerken masada cep telefonları yanımızda olmaz, 14 yaşına kadar çocuklarıma telefon vermedim ve diğer çocuklar daha erken yaşta kullanıyor diye şikayet ediyorlardı ”dedi.

Teknoloji ile büyüyen bir neslin karşılaştığı sorunları yakından takip ettiğini belirten Gates, çocukların teknoloji ile ilişkilerini sınırlandırmak gerektiğini savundu. 61 yaşındaki baba Gates, bunun nasıl olması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı: “Daima nasıl daha verimli olarak kullandıklarına bakmalısınız, ev ödevi yada arkadaşlarla haberleşmek gibi, nerede aşırılığa kaçtığını takip etmelisiniz…”

Çocukları Jeniifer (20), Rory (17) ve Phobe(14)’nin Apple mı kullandığı konusunda ise renk vermeyen 61 yaşındaki milyarder Amerikan hamburger akımına, Burger King ve Mc Donalds’a düşkünlüğü olduğunu itiraf etti.