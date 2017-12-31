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Milli füzenin başlığı ASELSAN'dan

ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.

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ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da çeşitli projelere ilişkin sözleşmeler imzaladı.

ASELSAN yurt dışı müşterilerinden ise hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi, haberleşme sistemleri ve elektro optik sistemleri tedarikine yönelik siparişler aldı.

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