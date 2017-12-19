Yazılım mühendisleri endişeli: Bütün kamu kurumları Milli işletim sistemi Pardus'a geçmeli

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazılım Mühendisi Berkan Arıkan, bütün kamu kurumlarında Pardus kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Bizim önerimiz tamamen işletim sistemlerinin Pardus’a geçmesi. Çok yakın zamanda bir banka hacklendi. Olay yansıtılmıyor ama bunun en büyük nedeni yerli bir güvenlik duvarı kullanılmamasından dolayı oldu” diye konuştu.

Dünyanın en büyük arama motoru tarafından geliştirilen bir işletim sistemi kullandığımızı ve bu nedenle attığımız her adımın takip edildiğini anlatan Berkan Arıkan, “Konum servislerini kapatsanız bile adım attığınız her noktayı takip edebiliyorlar. Biz biran önce yerli işletim sistemine geçmeyi öneriyoruz. Önlem alınması gerekiyor. Bir siber saldırıda zafiyet gösterilip bütün bilgilerimiz dışarıya çıkartılabilir” ifadelerini kullandı.