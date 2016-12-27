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Milli madenimiz "Bor" gemilerde yakıt tasarrufu sağlayacak

Anadolu Üniversitesi, BORTEK ve bir boya firmasının iş birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda, mikro organizmaların ve bitkilerin gemi yüzeylerinde toplanmalarının önüne geçecek bor katkılı çevre dostu boya üretildi.

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Anadolu Üniversitesi, Bor Teknolojileri ve Mekatronik AŞ (BORTEK) ve bir boya firmasının iş birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda üretilen çevre dostu bor katkılı boya sayesinde gemilerin yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtildi.
 
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Ay yaptığı açıklamada, gemi yüzeylerinde mikro organizmalar, bitkiler ve canlılarca oluşturulan istenmeyen toplanmaların önüne geçecek bor katkılı çevre dostu boya geliştirdiklerini söyledi.
Gemiyle ticaretin dünyanın en önemli unsurlarından birisi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ay, "Gemilerin su altında kalan yüzeyine biyolojik canlıların yapışması sonucu 'biofouling' denilen oluşumlar meydana gelir. Bunun önüne geçilmesi için çeşitli boyalara başvurulur. Söz konusu biofouling oluşumlar zamanla geminin yavaşlamasına, yakıt sarfiyatının artmasına neden olur" dedi.
 
Söz konusu katmanın temizlenmesinin de bir maliyet getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Ay, şöyle konuştu:
 
"Bunun önüne geçmek için geliştirilen boyalar da organo kalay bileşiği içeriyor. Bu boyalar gemi yüzeyindeki birikmelerin önüne geçerken, sudaki canlılığı ise öldürüyor. Uluslararası Deniz Organizasyonu (IMO), 2008 yılında bu boyaların kullanılmasını yasakladı. Bunun üzerine bakırlı boyalar pazara hakim olmaya başladı. Bakırlı boyalar da birikmeyi önlüyor ancak bakır çözünüp, çeşitli bileşikler halinde suda kalarak, deniz ortamında birikmelere sebep oluyor. Daha sonra çevre kirliliği yaratmaya başlıyor. Su içindeki kirlilik deniz canlılarına geçiyor. Deniz canlılarını yiyenler, suda bileşik halindeki metalleri de vücuduna alıyor. Bunların gelecekte çeşitli hastalıklara sebep olabileceği öngörülüyor. Bakırlı boyaların yasaklanmasına doğru gidiliyor. Baltık Denizi'ne bakırlı boyalı gemilerin girmesini yasaklama getirilmesi planlanıyor. ABD'de de gemi boyalarındaki bakırın azaltılması hedefleniyor." 
 

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