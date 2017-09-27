Milli siber güvenlik yazılımı ATAR’a 2,5 Milyon Euro çekirdek yatırım

Innovera tarafından geliştirilen ATAR (Automated Threat Analysis and Response), Diffusion Capital Partners’tan (DCP) Türkiye tarihinin en büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti.

Yeni vizyonunu küresel liderlik olarak belirleyen ATAR Labs, Türkiye’nin yanı sıra BAE, Kıta Avrupası ve İngiltere ofisleri ile çok uluslu bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor. 2 milyon 500 bin Euro’luk çekirdek yatırımla kurulan ATAR Labs’in liderliğini Innovera ortaklarından Burak Dayıoğlu, CEO olarak üstleniyor.

Güvenlik Operasyon Merkezlerini (SOC) daha hızlı, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşturmak üzere geliştirilen ATAR’ın başarısını tüm dünyaya yaymayı amaçladıklarını ifade eden Dayıoğlu, “Hızlı dijitalleşme ile birlikte siber güvenlik kurumların ve ülkelerin en önemli güvenlik maddesi haline geldi. Bu anlamda Güvenlik Operasyon Merkezleri kritik ve zorlu bir role sahip. Sayıları kimi zaman günde 4.000’i bulan siber alarmları incelemeye ve yanıtlamaya çalışan bu merkezleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz ATAR, Türkiye’deki başarısı ile kendini kanıtladı. Şimdi Diffusion Capital Partners’ın sağladığı 2,5 milyon Euro değerindeki yatırımla ATAR Labs’i bağımsız, rekabetçi ve yenilikçi bir kurum olarak küresel arenaya sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ofislerimiz ve iş ortağı ağımızla Türkiye’de doğmuş bu güçlü teknolojiyi tüm dünyanın hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. 10 yıllık bir teknoloji şirketi olan Innovera’dan aldığı güç ve birikimle ATAR Labs’in yeni yolculuğunda hızlı bir başarı ivmesi elde edeceğine inanıyorum” dedi.

ATAR Labs’in sunduğu ATAR siber güvenlik robotu siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek oluyor. ATAR savunma robotu, ona öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR bir güvenlik operasyon merkezi içerisinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor.

Siber bülten'de yer alan habere göre, böylece toplam alarm işleme yükünün %30-40’lık bölümü robotla karşılanırken, ATAR’ın sağladığı vaka inceleme ve yanıtlama imkanları operasyon merkezi uzmanlarının 15-20 kat daha hızlı analiz ve çözümleme yapmasına imkan sağlıyor.