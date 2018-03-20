'Milli Temizlik Tankı' projesi Finlandiya'da finale kaldı

Van'da "Milli Temizlik Tankı" adını verdiği robotik projeyi geliştiren lise öğrencisi Gürkan Kılıç, Finlandiya'daki "Start Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları Yarışması"nda finale kaldı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Kılıç, "Nature and Environment" (doğa ve çevre) kategorisinde, Finlandiya'daki "Start Uluslararası Eğitim Projeleri ve En İyi Eğitim Uygulamaları Yarışması"na katıldı.

Doğa ve çevre kategorisinde, suyun kirliliğini tespit ederek sesli sinyal veren projesiyle başarı elde eden Kılıç, 36 ülkeden katılımın olduğu yarışmada finale kalmanın sevincini yaşıyor.

Kılıç, yaptığı açıklamada, göllerin temizliğine dikkati çekmek için öğretmeniyle karar vererek projeye başladığını ve 45 günlük çalışma sonucu projeyi hazırladıklarını anlattı.

Yarışmada finale kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle dedi:

"Yarışmada dünyanın birçok ülkesinden proje vardı. İlk sonuçların açıklanmasıyla doğa ve çevre alanında finale kaldık. Bu projeyle göl ve denizlerdeki kirliliği tespit etmeyi amaçladık. Milli Temizlik Tankı, 150 metre derinliği tarayarak tespit edilen katı atıkların bilgisine ulaşıyor. Bilgiler ses ve sinyalizasyon sistemiyle kumandaya aktarılıyor. Özellikle Van Gölü'nü göz önüne alarak projeyi hazırladık. Cihaza yapay zeka ekledik, otomatik yön de buluyor. Hazırladığımız projeyle kirliliği olabildiğince alt seviyelere indirmek istiyoruz. Proje aslında göllerimiz ve su kaynaklarının kirlenmemesi için alınan bir önlem. Cihazımız kirli nesneleri bulduğunda arama sistemi ve filtrelerle örnekler alıp bunu bizlere de gönderebilir."

Kılıç, projenin sudaki kirliliğe karşı olduğu için adını "Milli Temizlik Tankı" koyduklarını sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş de öğrencisini başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.