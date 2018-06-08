Milrem uzaktan komutalı silah entegrasyonunu tanıtacak
Estonya’nın Milrem Robotics firması ile Fransız Nexter bir araya gelerek uzaktan komuta edilen 20 mm top taşıyan İnsansız Kara Aracı geliştirdi. Araç konvoy güvenliği, bölge güvenliği ve güvenli geçiş görevlerinde rol oynayabiliyor.
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