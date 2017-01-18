Mısırın patlama anını saniyede 30.000 kare hızla izleyin
Havaya uçan mısırların açılmasını görmek büyük bir keyif veriyor. Eğer bunun keyifli olduğunu Mısırların patlamasını izlemenin ne kadar keyifli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. düşünüyorsanız sizleri yavaş çekim olan bu videoyu izlemeye davet ediyoruz.
Phantom v2512 isimli süper hızlı kamerayla saniyede 30.000 karede çekilen videoda mısırın patlama sürecinin ne kadar hızlı gerçekleştiği net şekilde görülüyor. Mısır o kadar hızlı patlıyor ki yavaş çekim kendisini yavaşlatmaya yetmiyor. Dinlendirici müziğiyle gün içerisinde izleyeceğiniz en keyifli görüntü olmaya aday bu kısa videoyu sizlerin beğenisine sunuyoruz.
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