MIT, pil kabusuna son veriyor

Yenilenebilir enerji teknolojisinin kullanışlı olabilmesi ve petrolün yerini alabilmesi için yüksek depolama kapasitesine sahip, uzun ömürlü ve düşük fiyatlı pillerin üretilmesi gerekiyor. Ancak bugünün teknolojisi ile pilleri üretmek çok maliyetli olduğu için, yenilenebilir enerji sistemlerini kurmak yüksek yatırım maliyetleri gerektirebiliyor.

MIT şimdi, pil teknolojisinde devrim yaratacak bir yöntem geliştirdiklerini ve “nefes alabilen” pil hücreleri ürettiklerini duyurdu. Bu teknolojiyle, 1kWh enerjiyi depolayacak pilleri üretmenin maliyeti 20 dolara kadar düşecek.

Bugünün teknolojisiyle 1 kWh kapasiteye sahip pil üretiminin maliyeti 250 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni pil teknolojisinin önemli bir avantajı da depolanmış enerjinin aylarca kayıp yaşamadan saklanmasına imkan vermesi. Böylece örneğin, sahibi yurt dışı gezisine çıkmış veya aylarca başka ülkede/şehirde kalmış bir elektrikli otomobil, kapalı garajda aylarca beklese de çalıştırıldığında yeniden şarj edilmeye gerek duymadan yola çıkabilecek.

Tech Inside'da yer alan habare göre, MIT’nin bu yeni teknolojiyi ne zaman ticari ürüne dönüştüreceği bilinmiyor ancak yenilenebilir enerji sektörünün hızla büyüdüğünü ve pil ihtiyacının devasa boyutlara ulaştığını düşünecek olursak, enstitü ve endüstri kurumlarının ticari bir ürün geliştirmek için hızlı şekilde hareket edecekleri tahmin ediliyor.