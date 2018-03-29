MİT’in havadaki kulağı ANKA-İ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da artık İHA kullanmaya başlıyor. TAİ silahlı ve uydu kontrollü ANKA-S İHA’nın ardından havadan sinyal istihbaratı toplayabilen ANKA’yı geliştirerek MİT’e teslim etti. Yeni insansız hava aracına ANKA-İ adı verildi. Uçağa ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik ve görüntü istihbaratı toplayan sistemler yüklendi. Uçak elektronik istihbarat görevini yaparken radarlardan ve füze kılavuz sistemlerinden gelen sinyalleri algılayarak analiz edecek. Böylece bir tehdit durumunda güvenlik ve askeri birimler erkenden uyarılacak.

Havadan haberleşmeyi dinleyecek

Türkiye’nin iki dev kurumu olan TAİ ve ASELSAN’ın işbirliğiyle geliştirilen ANKA-İ aynı zamanda telekomünikasyon istihbaratı da gerçekleştirecek. Uçak, hedef bölge üzerinde uçarken telsizler ve veri linklerinde gerçekleşen haberleşmeleri dinleyecek. Elektronik istihbarat yeteneğine sahip İHA’ların dünyada çok az örneği bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu yeteneğin kazanılmasıyla Türkiye’nin İHA teknolojisinde çok önemli bir aşamaya geçtiğine vurgu yapıyor. TAİ yakın dönemde ANKA İHA’nın silahlı ve uydu kontrollü modelini üreterek TSK’ya teslim etti.

Elektronik harp sistemine sahip

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yeni ANKA İHA sisteminde SAR Radarı, silah ve kamera faydalı yüklerine ilave olarak yeni yetenek kazandırıldığını duyurdu. SSM tarafından yapılan duyuruda ANKA-İ ile ilgili olarak ‘nin “Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleriyle (ELINT VE COMINT) uçuşlarına başladı” denildi. SSM tarafından yapılan bilgilendirmelere göre MİT’e teslim edilen ANKA-İ dışında uydu kontrollü ANKA-S’ten Türk Hava Kuvvetleri’ne 4 adet teslim edildi. Geçtiğimiz günlerde konuşan TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, Jandarma Genel Komutanlığı’na verilen silahlı ANKA-B için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da sipariş verdiğini belirtti.

Menzili 4 bin 600 km

Uçuş irtifası: 35 bin feet

Havada kalış süresi: 18 saat

Normal seyir hızı: 139 km/s

Azami seyir hızı: 217 km/s

Uçuş menzili: 4 bin 600 km

Kanat açıklığı: 17.5 mt.

(Vatan Gazetesi)