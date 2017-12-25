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Morgan Stanley analistine göre Bitcoin'in gerçek değeri sıfır olabilir

Morgan Stanley analisti James Faucette, yakın zamanda yayınlanan bir müşteri raporunda, Bitcoin'in gerçek değerinin aslında sıfır olabileceğini belirtti.

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“Bitcoin Decrypted” isimli Morgan Stanley raporunda Bitcoin'in para birimi gibi davranmaması ve bir tasarruf aracı (altın, gümüş gibi) olmaması işaret edilerek, sanal paraya bir değer atfermenin zorluğu tartışıldı.
 
Faucette bazı kilit unsurları değerlendirdi:
 
-Bitcoin, para birimi gibi değerlendirilemez çünkü herhangi bir faiz söz konusu değil.
 
-Bitcoin, dijital altına benzetilebilir fakat altının tersine (altının elektronikte ve mücevherat kullanımı düşünüldüğünde) asli bir kullanımı yok.
 
-Teknik anlamda ödeme ağı olmakla birlikte Bitcoin'i ölçeklendirmek zor ve işlem ücreti bulunmuyor.
 
-Bitcoin'in son 30 günlük ortalama günlük işlem hacmi 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor; Döviz piyasasının ise 5.4 trilyon dolar.
 
-Bitcoin için tahmini günlük alım hacmi (Visa'nın 17 milyar dolar) 300 milyon dolardan daha az.
 
Faucette'e göre tüm bu unsurlar dijial paranın “sanal olarak kabul görmediği ve daraldığını” işaret ediyor.
 
 
Yukarıdaki grafik Bitcoin'in en büyük 500 eTicaret şirketlerinin kaçında kabul gördüğünü gösteriyor. Söz konusu görsele dikkat çeken Faucette, “Eğer hiç kimse bu ödeme teknolojisini kabul etmezse, o halde değeri sıfır olur.” diyor.

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