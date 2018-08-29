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Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor

2016 yılında Mozilla, Firefox müşterilerinin hangi tip donanım kullandığı hakkında bilgi paylaşan Donanım Raporu'nu başlattı ve şimdi Şirket, Kamu Veri Raporunu tanıtıyor

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Firefox'un yeni raporu dünyanın dört bir yanından insanların Firefox'u ve interneti nasıl kullandıklarına dair bilgileri gösteriyor. 
 
"Yazılım geliştiriciler için hazırlanan donanım raporuna benzer şekilde, raporun gazetecilere, araştırmacılara ve halkın yalnızca masaüstüne göz atma durumu değil, aynı zamanda verilerin Mozilla'da nasıl kullanıldığını anlama konusunda bir kaynak olabileceğini umuyoruz."  
 
"Tasarımla açık olmaya çalışıyoruz ve kullanıcılar verilerin nasıl toplandığını, hangi verilerin toplandığını ve bu verilerin nasıl kullanıldığını bilmeli." açıklamaları yapıldı.  
 
Raporda kullanıcılara ait bilgiler detaylı olarak yer alıyor
Raporda yıllık ve aylık aktif Firefox masaüstü kullanıcılarının sayısı, günlük ortalama kullanım süreleri, tarayıcının en son sürümü kaç kullanıcının çalıştırdığı, kaç kişinin İzleme Koruması ve üst eklentileri kullandığını görebilirsiniz. 
 
Mozilla, belirli ürün sorularını yanıtlamak ve deneylerin etkisini ölçmek için bu tür verileri kullandığını belirtti. 
 
Mozilla, "Firefox açık kaynaklı bir projedir ve üretilen verilerin halk için de faydalı olacağını düşünüyoruz. Kod geliştiriciler, kaç kişinin çalışmasını etkilediğini görebilmeli (256 milyon), araştırmacılar gelişmekte olan ülkelerde tarayıcı kullanımının nasıl değiştiğini bilmeli ve halkın verileri nasıl kullandığımızı görebilmesi gerekir." dedi. 
 
(Donanım Haber)

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