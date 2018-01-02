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MQ-1 Predator’ler 2018 yazında emekli oluyor

ABD Hava Kuvvetleri MQ-1 Predator İnsansız Hava Araçlarını bu yaz emekli edecek. Air Force Times internet sitesinde yer alan habere göre Predator'lerin yerini Reaper'lar alacak.

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Yaklaşık 22 yıl hava kuvvetlerine hizmet veren uzaktan komuta edilen MQ-1’lerin görevden alınması bakım ve finans açısından avantaj sağlayacak.
 
C4Defence'nin haberine göre, başlangıçta istihbarat toplama ve keşif amaçlı kullanılan İHA’ların anlık istihbarat toplamanın yanı sıra anlık operasyon yeteneği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Predator’lerin silahlanması sağlanmıştı. MQ-1 Predator,  1995'den itibaren Afganistan, Pakistan, Bosna, Sırbistan, Irak ve Yemen'de kullanılmıştı. 
 
Daha sonradan üretilen Reaper’lar 1.8 ton ağırlığında mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

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