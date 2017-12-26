'Munzur'da hedef 100 kilometrede 90 kuruş

Tunceli'de, üniversite öğrencilerince yapılan "Munzur" adlı elektrikli otomobilin geliştirilerek 100 kilometreyi 90 kuruşluk enerji ile katetmesi hedefleniyor.

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bir yıllık bir araştırmanın ardından 4 ayda üretilen ve üniversitenin ürettiği ilk alternatif enerjili otomobil olan 290 kilogram ağırlığındaki 2 kişilik "Munzur" adlı elektrikli aracın geliştirilmesi için çalışma yürütüyor.

TÜBİTAK'ın Ağustos 2017'de düzenlediği alternatif enerjili araç yarışlarında tüm teknik kontrollerden başarıyla geçerek yarışlara katılan, bir kilovatlık motor gücü, 3 bin 182 vatlık bataryaya sahip olan ve bataryası 4 saatte dolan "Munzur"un geliştirilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Öğrenciler, ismini yöredeki en büyük akarsu kaynağı olan Munzur Çayı'ndan alan aracın kapasitesini geliştirerek 100 kilometrelik mesafeyi 90 kuruşluk bir enerji ile katetmesini planlıyor.

"Hedef 100 kilometrede 90 kuruş"

"Munzur" ile TÜBİTAK'ın düzenlediği alternatif enerjili araba yarışlarına katılmalarının araçtaki eksiklikleri görmelerine imkan sağladığını belirten Zengin, şunları kaydetti:

Bundan sonra yarışlara katılacağımız yeni bir aracın aerodinamik, şase, motor ve batarya özelliklerini geliştirerek tek şarjla 130 kilometre mesafe kateden aracımızı tek şarjla yaklaşık 600 kilometre mesafe katedebilir hale getirmek istiyoruz. 100 kilometrede 1 lira 43 kuruş yakan Munzur'un 90 kuruş gibi bir sarfiyatla daha etkin enerji kullanımını sağlamak istiyoruz. Ayrıca son versiyon otomobillerde gördüğümüz şerit takip, araç takip mesafesi, otomatik park, parmak izi okuyucusu, telemetri sistemleri gibi sistemlerle aracımızın donanımını daha iyi hale getirmek istiyoruz. Yeni üreteceğimiz araçta da motor ve motor sürücüsünü tamamen kendimiz yapıp yerli üretime destek sunmak istiyoruz. Bu anlamda ekibime ve üniversiteme güveniyorum. Yöneticilerimiz ve şehrimiz bize desteğini esirgemediği sürece çok iyi noktalara gelebileceğiz.

Zengin, elektrikli araç yapmanın öğrencilerin özgüvenini geliştirdiğini anlatarak, bu aracı üreten gençlerin sandalyede uyumak zorunda kaldığını aktardı.

Keşif amaçlı İHA yapmak istiyorlar

Başka hedeflerinin de olduğunu dile getiren Zengin, "Keşif amaçlı insansız hava araçları (İHA) yapmak istiyoruz ve bu konuda projelerimiz var. Bunu yapmak için gelişmiş bir 3D yazıcıya ihtiyacımız var. Bu vesileyle üniversitemize hem Tunceli'nin hayırsever iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bizleri ve gençlerimizi desteklerlerse kentimizi, üniversitemizi çok iyi noktalara taşıyacağımızı düşünüyorum." dedi.

Projede yer alan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hakan Demir de aracın yapımına başlarken "Bu şehirde siz mi araç yapacaksınız?", "Siz yapamazsınız, ülkemiz daha araç yapamıyor" gibi çok olumsuz eleştiriler aldıkları anlattı.

Bu eleştirilerin kendilerini yıldırmadığını aksine azimli çalışmalarına sebep olduğunu söyleyen Demir, "Yapabileceğimize önce biz inandık, sonra çevremizdekileri ve hocalarımızı inandırmayı başardık. Yeni kurulan bir üniversiteyiz. Bize yeterince destek sağlanırsa Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle yarışabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.