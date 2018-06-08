NASA: ABD'nin yörüngede daima astronotları olacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin ( NASA) yeni Başkanı James Bridenstine, ülkesinin yörüngede daima astronotları olacağını belirtti.

Gazetecilerle ilk kez bir araya gelen Bridenstine, NASA'nın 2025'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) yönetiminin potansiyel devri konusunda halihazırda özel şirketlerle görüştüğünü ancak nihai kararın proje ortağı 21 ülkeyle verileceğini kaydetti.

Bridenstine, Amerikalıların uzayda olmadığı bir dönemin ne olursa olsun yaşanmayacağını belirterek "Bu ay liseden mezun olacak çocuklar var, tüm yaşamları boyunca uzayda astronotumuz oldu. Bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

NASA Başkanı ayrıca gelecekteki Mars misyonlarından önce astronotların Ay'ı "tecrübe sahası" olarak kullanması gerektiğini belirtti.

ABD'de Trump yönetiminin 2019 bütçe taslağında UUİ için sağlanan fona 2025'te son verilmesi öngörülüyor. ABD'nin bugüne kadar istasyona 75 milyar dolardan fazla harcadığı ifade ediliyor.

İlk parçası 1998 yılında yörüngeye gönderilen UUİ'de genellikle 6 astronot görev yapıyor.

NASA'DAN DÜNYA'NIN 20 YILLIK GEÇMİŞİNE ERİŞİM

NASA'nın 1999 ve 2000'de uzaya gönderdiği Terra ve Aqua uydularının topladığı 20 yıllık bilgi artık erişilebilir hale geldi.

NASA'nın sırasıyla 1999 ve 2002 yıllarında uzaya gönderilen Terra ve Aqua uydularında yer alan güçlü Dünya gözlem araçları 20 yıl boyunca gezegendeki değişimleri gözlemledi. Terra ve Aqua uydularının topladıkları bütün görüntülere NASA'nın Worldview aplikasyonundan ulaşılabilir.

Tüm global görüntüler, Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiyometresi (MODIS) cihazından bir ev bilgisayarıyla hızlı ve kolay bir şekilde interaktif olarak taranabilir. NASA’nın Worldview uygulamasını kullanarak görüntüleme için NASA’nın Küresel Görüntüleri Tarama Hizmetleri (GİBS) aracılığıyla, 2000’de MODIS’in işletim başlangıcına kadar olan tüm küresel MODIS görüntüleri kullanılabilir.

Görülecek çok şeyin olduğu görüntüler 5 yıldan fazla süren bir çalışmanın sonucudur ve Dünya'nın şimdiye kadar derlenen en uzun sürekli küresel uydu gözlem kaydını temsil etmektedir.