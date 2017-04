NASA, ay ışığı altındaki Dünya'nın çarpıcı görüntülerini yayınladı

NASA, insan eliyle milyarlarca ışığın aydınlattığı, gece halindeki dünyanın inanılmaz yeni uydu görüntülerini yayınladı. Görüntüler, beş yıl içinde türünün ilk örneği ve araştırmacılara şehirlerin nasıl değiştiğini görme fırsatı sunuyor.

'Gece Işığı' olarak da bilinen Dünya'nın görüntüleri, 25 yıldır her on yılda bir yayınlanıyor. Bu görüntüler ilk ortaya çıktığından beri merak konusu oldu; ekonomi, sosyal bilimler ve çevre konularındaki araştırmalar da dahil olmak üzere her türlü amaç için kullanılıyor.

Araştırmacılar tarafından Siyah Mermer olarak adlandırılan gezegenimize yapılan bu gece görüşü ilk defa 2012 yılında yayınlandı ve dünyadaki insan faaliyetleri hakkında paha biçilmez bir bakış açısı sunuyor.

Bu büyülü ışıklar, dünya üzerindeki en büyük şehirleri, otoyolları ve diğer büyük yol sistemlerini karanlık bir denizde güçlü deniz fenerleri gibi yaktığını gösterir.