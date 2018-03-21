NASA, gök taşını nükleer silahla yok edecek

Empire State binasından ve beş futbol sahasından daha büyük olan devasa gök taşı Bennu, şu an Güneş'ten Dünya'ya 54 milyon mil hızla yaklaşıyor. "Potansiyel olarak tehlikeli" bir nesne olarak sınıflandırılan Bennu'nun Dünya'ya çarpma olasılığı 2 bin 700'de 1. Çarpma tarih olarak ise 21 Eylül 2135 gösteriliyor.

İki farklı plan var

İhtimal küçük gibi gözükse de NASA, gök taşını yok etme planlarını hazırlamış durumda. Planlardan ilkine göre 8.8 ton ağırlığında inşa edilecek bir uzay aracı olan HAMMER, gök taşına çarptırılacak. Çarpışma sonucu yönü değişecek olan gök taşı, Dünya’ya ulaşamayacak. Diğer plan ise nükleer bomba seçeneği. İkinci plana göre, uzay araçlarından birine oldukça güçlü bir nükleer bomba yüklenecek ve gök taşına gönderilecek. Böylelikle Bennu, Dünya’dan kontrollü bir şekilde patlatılacak.

Bennu, NASA'nın dünyaya yaklaşmakta olarak tespit ettiği 10 bine yakın nesneden yalnızca biri. Ancak bunların sadece 2500'ünün büyük olduğu tahmin ediliyor.

(Reuters)