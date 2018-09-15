NASA lazerle buzulları ölçecek uydusunu fırlattı

NASA'nın 'Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2' veya kısaca 'ICESat-2' olarak adlandırdığı uydu, sahip olduğu lazerler ve sensörler sayesinde buz kitlelerinin küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini ölçebilecek.

Yeryüzünden yaklaşık 500 km yükseklikte bir yörüngeye yerleşecek olan uydu, buzlar hakkında daha önce hiç sahip olunmayan bilgiler elde edilmesine imkan kılacak.

Uydu, cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki hava üssünden fırlatıldı.

Kalem kalınlığı kadar hata payı var

ICESat-2 uydusu, NASA'nın 2003'te başlattığı buzulların hacmini takip etme projesi kapsamında uzaya gönderdiği ikinci uydu.

Uydunun sahip olduğu üstün teknolojik donanım, buz kitleleri üzerine lazerlerle gönderdiği ışık parçacıklarının ne kadar sürede geri geldiğini ölçerek, çok hassas hesaplamalar yapabiliyor.

Her saniye 60 bin ölçüm yapabilen uydu, Antarktika ve Grönland gibi yerlerdeki buzların yüksekliğini bir kalem kalınlığı kadar hata payıyla hesaplayabilecek.

Aynı anda 10 bin ışık fotonu gönderebilme kapasitesine sahip olan ICESat-2, bu sayede halefinden çok daha hızlı bilgi toplayabilecek.

Bu misyon neden önemli?

Milyarlarca ton buz kitlesi her yıl daha da hızlı bir şekilde eriyerek deniz ve okyanus seviyelerinin yükselmesine neden oluyor.

Sadece Antarktika ve Grönland'da eriyen buzlar, her yıl dünya üzerindeki deniz seviyesini 1 milimetreden fazla yükseltiyor.

ICESat-2 uydusunun toplayacağı bilgiler sayesinde bilim adamları erime hızını daha kesin bir şekilde ölçüp bunu dünya üzerindeki diğer doğal gelişmelerle karşılaştırabilecek. Bu sayede de buzulların erimesindeki en büyük etkenlerin neler olduğu netleşecek ve önlemler alınabilecek.

(EuroNews)