NASA, onlar için gökyüzüne bakmanızı istiyor

Göreviniz; eğer kabul ederseniz, bulunduğunuz bölgeden gökyüzündeki bulutları çekmek, bu görüntülerin NASA tarafından CERES uyduları ile karşılaştırılmasını sağlayarak olağan dışı durumların tespiti ve uydularca gökyüzünden bakıldığında oluşabilecek karışıklıkları gidermek.

Verilerden %100 emin olmak üzere bir misyon olduğunu belirten; NASA Globe bulutlar ekibi başkanı Marile Colon Robles yaptığı açıklamada, "Bir gözlemcinin yeryüzünden fotoğrafladığı yüzey gözlemlerini incelememiz, uydudan eşleştirilen görüntüleri daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor." diyerek dünyanın dört bir yanından sivil halka çağrıda bulundu.

GLOBE Observer uygulaması ile günde 10 fotoğraf yükleminizi isteyen NASA’ya göre mevsim değişikliklerinin yaşandığı bu günlerde sivil halkın göndereceği veriler oldukça büyük önem taşıyor.

Nasıl katılacağınız ve fotoğraflarınızı doğru zaman diliminde üstünüzden geçen uydularla nasıl zamanlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca görevinizi layıkıyla yerine getirirseniz ve uyduyla aynı zaman diliminde fotoğraflar çekmeyi başarırsanız, NASA size çektiğiniz fotoğraf ile çakışan uydunun görüntülerini içeren bir e-posta göndereceği konusunda garanti veriyor.

(Webtekno)