ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

NASA: Uzayda yaşamı açıklamayacağız

NASA, aktivist ve hacker Anonymous grubunun dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı. NASA yöneticisi Thomas Zurbuchen NASA'nın kısa süre içinde uzayda yaşama dair açıklamaya yapacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NASA sözcülerinden Thomas Zurbuchen, Anonymous’un iddiasını yalanladı. Zurbuchen açıklamasında, “NASA’dan Dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak” ifadelerini kullandı. Zurbuchen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: “Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor.”
 
Anonymous, NASA’nın Dünya dışı yaşamanın varlığını açıklamak üzere olduğunu öne sürmüştü. NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen'in, Nisan ayında yapılan ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi toplantısında söz alarak, Dünya dışı yaşamın varlığını ilan ettiği iddia edilmişti.
 
İddiaya göre; Zurbuchen, Anonymous tarafından yayınlanan videoda şunları ifade ediyordu: “Medeniyetimiz, evrende uzaylıların varlığını keşfetmek üzere. Spesifik olarak uzaylı yaşamını araştıran tüm farklı aktivite ve misyonlar hesaba katıldığında, tarihteki en kapsamlı ve emsalsiz keşiflerden birini yapmanın eşiğindeyiz.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA