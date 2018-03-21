NASA yeniden Plütonyum kullanmaya başlayacak

NASA, bilim insanlarına gelecekte uzaya ve Güneş Sistemi'ne dair yapacakları keşifler için yeni seçenekler sunuyor. Keşif programları için sürekli olarak yeni uzay aracı fikirleri sunuluyor ve bu işle ilgilenen ekip maliyetin yarım milyar dolardan fazla olmaması konusuna fazlasıyla dikkat ediyor. Şimdi bu araçlar için hazırlanacak yeni bir radyoaktif akü türü gündemde. Bu akünün kullanıldığı araçlar sayesinde ise uzayın daha derinlerine gidebileceklerini ve bilimsel olarak daha önemli gelişmelere imza atabileceklerini düşünüyorlar.

NASA'nın 60'lı yıllarda kullanmaya başladığı ancak kaynak azlığı sebebi ile kullanımı yasaklanan Plütonyum-238 isimli madde de artık projelerde ve keşif araçlarında kullanılabilecek. Plütonyum yasağı geçtiğimiz günlerde NASA'nın Gezegensel Bilimler Bölümü başkanı James Green tarafından kaldırıldı. ABD'nin ve NASA'nın gerekli kaynaklara artık sahip olduğunu açıklayan yetkililer, NASA'nın bir sonraki Mars gezisi için de gerekli kaynakları ürettiklerini ve kullanacaklarını açıkladılar.

Uzaya keşfe giden tüm araçlar için enerji en önemli kriter ve tüm uzay araçları güneşten aldıkları enerjiyi kullanmalarını sağlayacak panellere sahipler. Ancak uzayın derinliklerine giden ve artık güneşten yararlanamayan araçlar için bu yeterli olmuyor. Plütonyumun enerji kaynağı olarak kullanılması ise bu tarz görevlerde önemli rol oynayacak ve uzayın uzak köşelerinin keşfini bir hayli kolaylaştıracak.

NASA plütonyum üretmeyi bıraktıktan kısa süre sonra Rusya'da bu kaynağın artık tükendiğini ve fazlasını üretmeyeceklerini söyleyerek köşesine çekilmişti. NASA kaynağı yeniden üretmiş ve kullanma kararı almış olsa da halen sınırlı olan plütonyumdan yalnızca 35 kilogram var. Kaynağın bir kısmının Mars projesinde kullanılacağı kesinleşti ve kalan plütonyumun hangi projeler için kullanılacağı kesinleşmiş değil. Ancak NASA'nın önümüzdeki süreçte şaşırtıcı bir projeye imza atması çok mümkün görünüyor.

(Webtekno)