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NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı, Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracından elde edilen 'Kızıl Gezegen' Mars’ın kış görüntülerini paylaştı.

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Mars’taki sıcaklığın düşmesiyle gezegenin dış görünümünün değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, atmosferdeki karbondioksitin, Mars’ın yüzeyini kaplayarak çeşitli desenler oluşturan kuru buza dönüştüğü kaydedildi.
 
 
KURU BUZ ÇATLAYIP "BUHARLAŞIYOR"
Açıklamada ayrıca Mars’taki ‘ilkbahar’ mevsiminin gelmesiyle kuru buzun çatlayıp, buharlaşmaya başladığı ve sonrasında Kızıl Gezegen'in yüzeyinin dış görünümünün yine değiştiği ifade edildi.
 
 
GÜNEY KUTBUNDA YIL BOYUNCA KIŞ
Diğer yandan Mars’ın güney kutbunda hava ısısının düşük kalmaya devam ettiği, bu nedenle gezegenin bu bölgesindeki ‘kış’ mevsiminin yıl boyunca sürdüğü belirtiliyor.

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