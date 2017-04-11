NASA'nın 13 Nisan toplantısı merakla bekleniyor

NASA, Cassini uzay aracı ve Hubble Uzay Teleskobu'ndan güneş sisteminde su bulunduran cisimler ile ilgili elde edilen yeni sonuçları, 13 Nisan Perşembe günü saat 14:00'te (TSİ: 23:00) açıklayacak. NASA'nın Washington'daki merkezinde yapılacak toplantıya çok sayıda uzman uzaktan erişimle katılacak.

Toplantıda keşifler, 2020'lerde başlatılması planlanan NASA'nın yaklaşmakta olan Europa Clipper misyonu ve gelecekte Dünya'nın ötesinde yaşam arayışı da dahil olmak üzere yapılacak okyanus araştırmalarının bilinmesine yardımcı olacak bilgiler masaya yatırılacak. NASA TV üzerinden canlı olarak verilecek toplantıya Cassini projesinde yer alan ekibin bazı üyeleri de katılacak. Toplantıda en çok merak edilen konulardan birisi de Europa gezegeniyle ilgili önemli bilgilerin açıklanmasıdır.

Bilindiği üzere Europa gezegeni, uzmanlara göre Güneş sistemi içinde başka bir hayat olabileceği iddia edilmektedir. Jübiter'in uydularından olan Europa'nın yüzeyinin buzla kaplı olduğu ileri sürülmektedir. Gezegenin buz tabakasının altında bütün uyduyu kaplayan bir okyanus olduğu ve bu nedenle de burada yaşamın olabileceği düşünülmektedir. Burada bulunan su miktarının Dünya'nın iki katı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Europa ile ilgili yapılan keşiflerde buz katmanların altında büyük göllerin izine rastlanmıştır.