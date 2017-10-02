NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi

Uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılma tarihi 2019'a ertelendi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan NASA, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle teleskobun aslen 2018'in sonları olarak planlanan fırlatılma tarihinin 2019''un ilkbahar aylarına ertelendiğini açıkladı.

Erteleme kararının teleskobun kendisiyle ilgili bir problemden kaynaklanmadığının altını çizen NASA,"James Webb, bugüne kadar yaptığımız en karmaşık uzay araçlarından birisi. Bu karmaşık yapının tüm parçalarını bir araya getirmek tahmin ettiğimizden çok daha uzun sürüyor. Donanımsal anlamda hiçbir problemimiz olmasa da yine de fırlatılma tarihini birkaç ay erteleme kararı aldık." ifadelerini kullanıyor.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

Dile kolay tam 27 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

2019'un ilkbahar aylarında Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor. (Donanım Haber)