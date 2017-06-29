NASA'nın düzenlediği uydu tasarımı yarışmasında İTÜ, Dünya birincisi oldu

ABD’nin Teksas eyaletinde 9-11 Haziran'da düzenlenen uzay temalı "CanSat Competition 2017" yarışmasına Corendon Airlines sponsorluğunda katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) APİS Ar-Ge Uydu Takımı, Princeton, Manchester, Virginia Tech gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin de yer aldığı yarışmada "kritik tasarım"da dünya birincisi oldu. Ekip, aynı zamanda genel klasmanda dünya dördüncülüğü ile Avrupa birinciliğine ulaştı.

Takım lideri Mert Menekşe, çok mutlu olduklarını, kritik tasarımda birinci, genel klasmanda dördüncü olarak ABD'deki yarışmayı tamamladıklarını ifade etti.

Menekşe, "Bayrağımızı kürsüde dalgalandırdığımız için gururluyuz. Virginia Teknik, Prinston, Manchester Üniversitesi gibi çok önemli rakiplerimiz vardı. Onların içinden sıyrılıp başarı elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkemizde eğer fırsat verilirse daha nice başarılara imza atacak yetenekli arkadaşlarımız var. Bu anlamda özel sektörün sponsorluk ile destek olması başarımızı dünyaya göstermeye ve teknolojimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Birinci oldukları "Corendon" uydusunun, güneş enerjisiyle çalışan, katlanabilir kanatlı, canlı olarak sıcaklık, basınç, konum, yükseklik, fotoğraf ve video aktarımı yapan motorsuz bir insansız hava aracı olduğunu vurgulayan Menekşe, aracın katlanıp rokete entegre edildiğini ve 600 metrede roketten ayrılıp dairesel hareket ederek uçtuğunu ve bu verileri canlı olarak yer istasyonuna aktardığını söyledi.

Türk bayrağını Amerika'da birincilik kürsüsünde dalgalandırmanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Menekşe, "Türk bayrağını daha nice yarışmalarda dalgalandırmak inancıyla yolumuza devam ediyoruz. Projemizi savunma sanayisine kazandırmayı çok isteriz, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Önce konu ile alakalı makalemizi tamamlayıp, daha sonra prototip üreterek projemizi sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.