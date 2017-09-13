Nasa’nın imkansız dediği motoru, Çinliler üreterek imkansızı başardı

Bu motorların bazıları elektrik ile çalışırken, bazıları da benzin, motorin gibi yakıtlar ile çalışıyor. Ancak benzin ve motorin benzeri yakıtlar çevre kirliliğine sebep oluyor. Çevre kirliliğine en çok neden olan araçlardan biri çok yaygın olarak kullanılan otomobiller…

Hatta bir çok ülke, benzin ve motorin ile çalışan araçların satışının ve kullanımının yasaklanması için girişimlerde bulunuyor. Benzinle ve motorinle çalışan araçlar yerine elektrikle çalışan araçların kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Tüm bu gelişmeler olurken NASA'nın imkansız dediği bir motor, Çinliler tarafından üretildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, Çinli bilim insanları NASA tarafından yapılması imkânsız görülen EmDrive motorlarının çalışan bir versiyonunu üretti.

Haberde, motorun yapıldığına dair bir video paylaşılırken, motorun teknik bilgileri konusunda ayrıntı verilmedi.

Yakıt kullanmayan motor bunun yerine kapalı bir kap içinde güneş enerjisiyle çalışan mikrodalgalar yayıyor.

Çin daha önce de EmDrive motoru geliştirdiğini öne sürmüştü. Aralıkta Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nden araştırmacılar (KAST) hükümetin bu konudaki teknoloji araştırmasını 2010'dan beri fonladığını ve EmDrive motorunu alçak yörüngede denediğini öne sürmüştü.

Bu motor geliştirilerek arabalarda kullanılabilir hale gelirse, çevre kirliliği büyük ölçüde azalacak. Şimdi Çinliler ürettikleri bu motoru daha fazla geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.